Tintim nasceu há 90 anos e continua a fazer sonhar

Do mar à Lua, do país dos sovietes a África, desde o seu nascimento - a 10 de janeiro de 1929 - nas páginas do Petit Vingtième, um jornal belga para a juventude, o herói criado por Hergé não parou de crescer e de correr mundo, na companhia de Milú.

O jornalista, que viveu histórias incríveis com personagens muito coloridas, nasceu nas pranchas a preto e branco de um jovem de 21 anos, que se refugiava no desenho para escapar a uma infância triste, com um pai ausente e uma mãe que viria a ficar louca.