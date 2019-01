Trump visita fronteira sem solução para o "shutdown"

Donald Trump desloca-se hoje à fronteira com o México para defender o polémico projeto do muro de separação que está a alimentar a discórdia nas negociações para pôr fim à paralisação parcial do governo dos Estados Unidos, que dura há quase três semanas.

Ontem, o presidente norte-americano abandonou o encontro com os líderes democratas do Congresso, classificando as discussões de uma "perda total de tempo". Trump quer um compromisso claro para o financiamento da barreira de separação com México.