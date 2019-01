Trump na fronteira com o México e fora de Davos

Donald Trump deslocou-se à fronteira do Texas com o México no dia em que se ficou a saber que este cancelou a sua deslocação ao Fórum Económico Mundial, em Davos, Suíça, devido à paralisação parcial do governo federal. O Presidente ameaçou usar medidas de emergência para contornar o bloqueio no Congresso e pagar o muro e voltou a defender a sua construção: