Temperatura dos oceanos aumenta

Um novo estudo acabado de publicar na revista científica Science dá conta do aumento da temperatura dos oceanos e as consequências para o meio ambiente.

Segundo os investigadores, o excesso de calor acaba por ser absorvido pelas águas.

No entanto, se no passado este processo serviu para atrasar os efeitos do aquecimento global, os recordes de temperatura registados nos últimos anos estão a devastar ecossistemas marinhos e acelerando o aquecimento das águas.

O jornalista da euronews Denis Loctier explica.

"Os oceanos estão a aquecer cada vez mais rapidamente e isso significa que os recifes de coral estão a morrer mais depressa. Isso representa uma ameaça para a biodiversidade e para os peixes que aí se alimentam e que depois alimentam centenas de milhar de pessoas no mundo todo. Isto também quer dizer que o nível das águas vai continuar a subir e as comunidades costeiras terão que se preparar para inundações e furacões violentos e destrutivos do género do furacão que atingiu os Estados Unidos no outono passado", afirma.

Uma das principais cientistas envolvidas neste estudo, Kathryn Matthews, do grupo de conservação Oceana, adianta que o estudo dos oceanos é a melhor forma de acompanhar as alterações climáticas a nível global.

Os cientistas utilizam como referência os valores estimados por um painel das Nações Unidas há cinco anos.