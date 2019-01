Muscle Shoals: a pequena cidade que deu ao mundo grandes sucessos

O músico e cantor Foy Vance percorreu o mundo inteiro durante dez anos para promover os seus três álbuns de estúdio. Recentemente, o artista da Irlanda do Norte viajou até aos Estados Unidos para visitar várias cidades norte-americanas e descobrir o que faz delas um destino turístico especial.

Muscle Shoals, a terra natal do Rhythm and Blues, no Estado norte-americano do Alabama, era uma das cidades que Foy Vance sonhava em conhecer. Foi em Muscle Shoals, à beira do rio Tennessee, no estúdio Fame, que algumas das mais célebres canções de todos os tempos foram gravadas. O estúdio Fame foi fundado pelo produtor Rick Hall nos anos 60.

"É o estúdio onde todos os grandes sucessos foram gravados. Este piano Wurlitzer foi usado nas primeiras gravações de Aretha Franklin. O Rick adorava trabalhar com todos os artistas e teve de a sorte de encontrar artistas locais como o Jimmy Hughes e o Arthur Alexander. Eram artistas daqui. E depois conheceu o Percy Sledge. Quando ouviu ‘When a man loves a woman’, o Rick soube logo que seria um grande sucesso, e, claro, o resto é história", recordou Linda Hall, que foi casada com Rick Hall, o fundador e produtor do estúdio de gravação Fame.

O Sound Studio é outra das grandes atrações de Muscle Shoals. Os Rolling Stones,Rod Stewart,Paul Simon e Cher foram alguns dos artistas que gravaram no estúdio fundado em 1969 pelos Swampers, os músicos do estúdio Fame.

Destinos incontornáveis em Muscle Shoals e nos arredores

1. O estúdio de gravação Fame foi fundado em 1959 em Florence, no estado do Alabama e transferido Muscle Shoals in 1961. A casa continua a produzir música e está aberta ao público todos os dias, como um museu.