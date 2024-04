Polémica com alegada censura ensombra o Dia da Libertação em Itália

De Euronews

A RAI terá censurado o discurso de um intelectual que denuncia a falta de condenação do fascismo por parte da primeira-ministra Giorgia Meloni.

Uma polémica com uma alegada censura está a ensombrar as comemorações do Dia da Libertação em Itália. Não é só em Portugal que o dia 25 de abril é sinónimo de libertação do fascismo. Em Itália, no mesmo dia, festeja-se os 79 anos do fim da ocupação nazi e do regime de Mussolini.

Este ano, a polémica estalou após alegações de que a emissora estatal RAI impediu a transmissão de um discurso antifascista.

A emissora RAI terá retirado do ar um monólogo planeado pelo autor italiano Antonio Scurati, no qual este denunciava o fascismo e o que ele disse ser a recusa da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni em repudiá-lo.

Numa tentativa de pôr fim à questão, Meloni publicou o ensaio de Scurati na sua própria página de facebook, juntamente com uma introdução acusando a oposição de esquerda de criar um escândalo onde ele não existia.

Nel giorno in cui l'Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della... Posted by Giorgia Meloni on Thursday, April 25, 2024

O partido Irmãos de Itália, de Meloni, tem tentado distanciar-se das suas raízes neofascistas, que emergiram na paisagem política após a queda do ditador Mussolini.