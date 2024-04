Eleições europeias: campanha eleitoral abre oficialmente em Itália com apresentação dos logótipos

De Euronews com Michela Morsa

O Pd foi o último a depositar o seu logótipo, devido a uma controvérsia interna: o nome de Schlein, líder do partido, não aparece.

A campanha eleitoral para as eleições europeias em Itália está oficialmente aberta. As forças políticas tinham até às 16 horas de segunda-feira, 22 de abril, para entregar no Ministério do Interior o logótipo com o qual concorrerão às eleições europeias de 8 e 9 de junho.

Foram apresentados ao todo 42 logótipos, com muitas forças políticas menores que, provavelmente, não conseguirão recolher as assinaturas necessárias para ir às urnas.

Controvérsia no Partido Democrata sobre o logótipo

A menos de uma hora do fim do prazo, o marcador do Partido Democrático chegou e a sua direção dividiu-se no domingo sobre a proposta de colocar o nome da secretária Elly Schlein no logótipo. De facto, a personalização sem precedentes do partido, que sempre evitou identificar o voto com o nome do líder, suscitou o debate.

A palavra final veio de Schlein, que anunciou a sua decisão numa transmissão em direto no Instagram: não haverá nome no logótipo.

Outra questão que gerou mal-estar é o facto de a candidatura da líder ser uma "fachada": apesar de eleita, Schlein declarou que não terá assento no Parlamento Europeu, mas permanecerá em Itália "para se opor diariamente às políticas erradas do governo Meloni".

A decisão de encabeçar a lista apesar da intenção de renunciar ao lugar posteriormente, comum a várias forças políticas, levou o antigo número um do Partido Democrático Italiano, Romano Prodi, a falar de uma "ferida para a democracia". Giuseppe Conte, que optou por não se candidatar com o seu Movimento 5 Estrelas, reiterou a questão, chamando à candidatura dos líderes partidários uma "fraude" contra os eleitores.

Quem são os primeiros classificados nos cinco círculos eleitorais?

Dos 720 lugares do Parlamento Europeu, 76 serão ocupados por deputados italianos escolhidos por eleição direta pelos cidadãos.

A partir de 20 de abril, os partidos começaram a retirar as suas reservas sobre as candidaturas e a anunciar os cabeças-de-lista e parte das suas listas eleitorais. Schlein será a principal candidata do Partido Democrático nos círculos eleitorais do Centro e das Ilhas, acompanhado pelo governador da região Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (Nordeste), Cecilia Strada (Noroeste) e Lucia Annunziata (Sul).

No Forza Italia, o líder será o secretário do partido, Antonio Tajani, em todos os círculos eleitorais, exceto nas Ilhas, onde a antiga deputada europeia Caterina Chinnici será a candidata. Os Estados Unidos da Europa também anunciaram a lista de candidatos, incluindo a líder do +Europa, Emma Bonino, no círculo eleitoral do Noroeste.

Ainda não há notícias da Liga, do Movimento 5 Estrelas e da Ação, enquanto se espera que Giorgia Meloni levante a reserva sobre a sua candidatura a 28 de abril, na assembleia programática dos Fratelli d'Italia.

Os partidos italianos e os grupos parlamentares europeus

Não é raro que os partidos da oposição no Parlamento se aliem a nível local. O mesmo acontece na Europa e será particularmente evidente para os eleitores que, para além de escolherem os seus eurodeputados em Bruxelas, a 8 e 9 de junho, votarão também para as autarquias.

Os deputados europeus eleitos nas listas dos partidos nacionais, uma vez em Bruxelas, juntam-se aos sete grupos europeus no Parlamento. Trata-se de verdadeiros partidos aos quais se adere por afinidade política e não por nacionalidade.

Partido Popular Europeu (centro-direita) - Forza Italia e Südtiroler Volkspartei

Socialistas e Democratas (S&D, centro-esquerda) - Partido Democrático

Renew Europe (liberais) - Action, +Europa, Italia Viva

Verdes (ecologistas) - Europa Verde

Conservadores e Reformistas (direita) - Fratelli d'Italia

Identidade e Democracia (extrema-direita) - Lega

A Esquerda (esquerda/extrema esquerda) - Sinistra Italiana

Não-inscritos - Movimento 5 Estrelas