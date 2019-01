Polacos choram a morte do presidente da Câmara de Gdansk

Tamanho do texto

Milhares de polacos concentraram-se em todo o país, esta segunda-feira, em vigílias para assinalar a morte de Pawel Adamowicz, o presidente da Câmara de Gdansk, desde Varsóvia a Poznan. Pawel Adamowicz foi assassinado no domingo, esfaqueado perante centenas de pessoas.

"Apesar de todos os esforços, não conseguimos salvá-lo", disse Tomasz Stefaniak, médico que operou o presidente da cidade de Gdnask no hospital universitário.

O ataque ocorreu pouco antes das 20 horas locais.

O agressor invadiu o palco onde se encontrava Pawel Adamowicz e esfaqueou-o, tendo depois mostrado a arma ao público.

Momentos depois, agarrando no microfone que havia no palco, o atacante disse que tinha sido preso de forma injusta durante o Governo anterior - da Plataforma Cívica, que apoiou a reeleição Adamowicz no ano passado- e que tinha sido torturado durante na época em que cumpria a pena.

O agressor acabou detido pelas autoridades, sem oferecer resistência.