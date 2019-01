Rahaf, a jovem que quer libertar as mulheres sauditas

Tamanho do texto

É a primeira entrevista de uma mulher livre. Finalmente em segurança no Canadá, país que lhe ofereceu asilo, Rahaf Mohammed al-Qunun, de 18 anos, conta como foi crescer na Arábia Saudita e, sobretudo, enfrentar a própria família.

"Fecharam-me num quarto durante seis meses só porque cortei o cabelo. Fiquei com um ar mais masculino e o Islão não permite que uma mulher se pareça com um homem. Isso justificou mais violência física por parte da minha mãe e do meu irmão", revela.