Reformados britâncos com futuro incerto em Espanha

Com o brexit, as condições de vida de milhares de reformados que vivem no estrangeiro poderão sofrer mudanças importantes, como é o caso do que pode acontercer com a comunidade instalada em Espanha.

São cerca de 300 mil os reformados oriundos do Reino Unido a viver em território espanhol, com as maiores concentrações registadas nas comunidades autónomas na costa mediterrânica, como a Catalunha, a Comunidade Valenciana e Múrcia, mas também nas Ilhas Baleares e na Andaluzia.