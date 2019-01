Brexit: Compromisso ou referendo?

O antigo conselheiro de Theresa May, Joey Jones, afirma: "Haverá necessidade de algum tipo de compromisso se eles quiserem obter aquilo que querem. Isso é válido para o "SAIR" e para o "FICAR". É melhor conseguir algo no sentido do resultado em que eles apontam, do que desta perfeita fantasia de Brexit, que não vai a lado nenhum".

O professor de direito da Universidade de Durham, Thom Brooks, considera que a saída mais provável será uma nova consulta popular.

"Eu acho que um referendo de qualquer tipo será o resultado mais provável. Se os membros do parlamento não conseguem encontrar um compromisso e os líderes da UE dizem que não vão considerar nenhuma mudança no acordo, manter o plano atual é um caminho que não leva a lado nenhum. Um referendo parece ser a única coisa que poderia convir aos dois lados ".