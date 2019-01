Tamanho do texto

Os vistos Gold e a ameaça de segurança que representam para a União Europeia, a resposta do candidato derrotado das Presidenciais brasileiras, Fernando Haddad às acusações de corrupção e as manifestações na Venezuela são alguns dos destaques da edição desta 3ª feira do Euronews Noite. Apresentação de Ricardo Borges de Carvalho.