Brumadinho: Número de vítimas mortais sobe para 60

As imagens mostram mais um corpo, sem vida, a ser resgatado no meio das toneladas de lama por um helicóptero. As equipas de resgate brasileiras, que já contam com a ajuda internacional, multiplicam os esforços para encontrar sobreviventes do colapso da barragem da região do Brumadinho. Mais de 250 pessoas continuam desaparecidas. O último balanço oficial aponta para seis dezenas de mortos. Parte das vítimas eram mineiros da multinacional Vale.

Os familiares das vítimas atribuem responsabilidades à mineira que também tem a concessão da barragem colapsada.

Aliás, a empresa está a ser alvo de muitas crítimas no Brasil, sobretudo porque na página oficial, defende como um dos principais valores...a vida.

E esta não é a primeira vez que a Vale se vê envolvida numa tragédia: há três anos e dois meses um colapso semelhante ocorreu na barragem da Samarco, num distrito de Mariana, também em Minas Gerais. 19 pessoas morreram e milhares ficaram desalojadas. A Vale é uma das controladoras da Samarco.

Entretanto, a ONU, já classificou o rebentamento da barragem de Brumadinho como "um crime" e deve ser investigado como tal.