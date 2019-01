No Peru, um casamento acaba em tragédia

Um deslizamento de terrasfez pelo menos 15 mortos no sudeste do Peru. A lama e rochas destruíram um hotel, na cidade de Abancay, nos Andes, onde se estava a celebrar um casamento. O acidente fez ainda pelo menos cerca de 30 feridos, que foram retirados do edifício. O deslizamento aconteceu durante a queda de chuvas torrenciais na região.

No interior do hotel estavam cerca de 100 pessoas para o casamento. O hotel fica junto a uma ravina. Um muro, que supostamente deveria proteger o edifício da possível queda de rochas ou lama, acabou por ruir para cima do hotel. As paredes e o teto desabaram, enquanto os convidados estavam no interior a dançar. Pensa-se que cerca de 50 pessoas estivessem junto do muro que ruiu para cima do telhado e várias dezenas ficaram soterradas nos escombros.