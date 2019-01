Caso das vacas doentes abatidas para consumo deixa Polónia em choque

Tamanho do texto

Não está claro, pelo menos para já, qual foi o destino final da carne mas as imagens captadas por uma câmara oculta num matadouro da região polaca de Mazóvia e divulgadas pela estação de televisão TVN 24 não deixam margem para dúvidas. A polícia polaca está investigar o caso do abate de gado bovino para consumo num matadouro suspeito de tráfico ilegal de animais doentes.

As imagens chocantes mostram os animais a serem arrastados, incapazes de andar. Os trabalhadores do matadouro preparam os animais e retiram, segundo o The Guardian, feridas e tumores que indicam que estavam doentes. Tudo acontece durante a noite e sem a presença de um veterinário.

O caso fez soar os alarmes na Europa porque a Polónia é um dos principais países exportadores de carne no seio da União Europeia. Muitos consumidores questionam-se se poderão ter sido vítimas e ingerido carne destes animais.