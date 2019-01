Peter Jackson assina novo documentário sobre os Beatles

Peter Jackson, o realizador da trilogia de "O Senhor dos Anéis", de Tolkien, vai fazer um novo documentário sobre os Beatles. Uma nova versão de "Let It Be", o filme de 1970 que mostra os músicos da banda britânica na gravação do décimo segundo e último album de estúdio.

O realizador neo-zelandês vai trabalhar a partir das 55 horas de gravação feitas para o documentário original.

A fotografia não terá sido uma preocupação no momento de captação das imagens e Jackson deverá aplicar em Let it Be, a tecnologia que usou no muito aplaudido documentário que fez sobre a segunda guerra mundial, "They Shall Not Grow Old".