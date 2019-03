O mais famoso 'bed in' faz 50 anos

Tamanho do texto

Há 50 anos, John Lennon e Yoko Ono protagonizaram um dos mais insólitos protestos contra a guerra do Vietname. Passaram dias na cama pela paz. Ainda antes das redes sociais, conseguiram mediatizar o momento abrindo as portas do quarto aos jornalistas.

50 anos depois, o hotel onde ficaram presta-lhes uma homenagem que parte do quarto e chega à fachada. Uma exposição lembra os dias em que o recém-casal deu conferências de imprensa sucessivas.

Claude Vanheye estava em Amsterdão na altura e conta como tirou aquela que viria a ser a última foto pública de John Lennon sem óculos: "Uma foto por sorte." Um momento que faz parte da memória coletiva.

Entrevistado pela Euronews, um historiador, especialista nos The Beatles, diz que o mundo deve aproveitar a efeméride para ouvir de novo a mensagem de Lennon. "Acho que passados 50 anos, é tempo de ouvir outra vez a mensagem deles: "Give Peace a Chance"; Dar uma oportunidade à paz. Não estavam a dizer que era possível; estavam a pedir a todos que considerassem ser possível," diz Mark Lewisohn.