Neste jornal, passamos em revista as principais notícias do dia. Os Estados Unidos suspendem o acordo nuclear com a Rússia. No Brasil, o número de vítimas mortais da tragédia de Brumadinho aumenta ainda mais e as as autoridades polacas prometem uma punição exemplar para os envolvidos no caso da carne de vaca imprópria para consumo. Tudo, nesta edição de Euronews Noite, com apresentação de Patrícia Tavares.