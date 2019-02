O reconhecimento de Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela, a entrevista com o Conselheiro das Comunidades Portuguesas em Caracas, o Superbowl e a grande entrevista com o "The Legendary Tigerman" são alguns dos destaques da edição desta 2ª feira do Euronews Noite. Apresentação de Ricardo Borges de Carvalho.