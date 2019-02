New England Patriots cimentam dinastia de vitória no Super Bowl

Tamanho do texto

Os New England Patriots venceram esta madrugada a 53.ª edição do Super Bowl, ao derrotar os Los Angeles Rams, por 13-3, em Atlanta.

O 'quarterback' Tom Brady, de 41 anos, e o treinador Bill Belichik reforçaram a dinastia dos Patriots na final da liga de futebol americano. A equipa de New England somou o sexto título da sua história, todos conquistados desde 2002 já com esta dupla, e igualou o recorde de vitórias dos Pittsburgh Steelers.

Foi um jogo em que as defesas se impuseram aos ataques, com a menor pontuaçao registada numa final – 16, contra os 21 de 1973, entre Miami Dolphins e Washington Redskins - e sem 'touchdowns' nos primeiros três quartos.

Sony Michel concretizou já no derradeiro período o único 'touchdown', com Stephen Gostkowski a assinar os restantes pontos dos Patriots em dois pontapés.

Já o ‘wide receiver’ Julian Edelman, de 32 anos, foi eleito o ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP), ao conseguir 10 receções, para um total de 141 jardas, mais oito em corrida.

Os Rams ainda tentaram em desespero evitar a derrota.

A defesa esteve a um bom nível, anulando quase todas as iniciativas de Brady, mas o ataque esteve irreconhecível, com o ‘quarterback’ Jared Goff a nunca conseguir ligar o jogo do conjunto de Los Angeles.

Os New England Patriots, que já haviam vencido em 2002, 2004, 2005, 2015 e 2017, sempre com a dupla Belichick/Brady, voltaram, assim, a sair como campeões de um Super Bowl.