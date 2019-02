Museu alemão expõe obra de Banksy "destruída"

O museu alemão Baden Baden Frieder Burda tomou precauções extras ao devolver o agora infame Banksy à parede, numa mostra de quatro semanas do artista de rua, "menina com balão" e "O amor está no lixo".

A pintura do misterioso artista britânico Banksy que se despedaçou no momento em que foi vendida por mais de 1 milhão de libras, num leilão em Londres, em outubro de 2018.

Os espetadores ficaram estupefactos ao verem que a metade inferior de "Girl with Balloon", uma das obras mais conhecidas de Banksy, a ser sugada por um triturador escondido na sua estrutura, na altura em que o martelo caiu na casa de leilões da Sotheby's.

O museu abriu a armação e verificou que os fios do triturador tinham sido cortados e que não havia baterias escondidas, para evitar mais uma brincadeira de Banksy.