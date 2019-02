Tamanho do texto

A polícia holandesa anunciou, esta quarta-feira, ter disparado e matado um homem numa rua atrás do banco central do país, em Amesterdão, depois de este ter-lhe apontado uma arma de fogo. O homem morreu devido aos ferimentos, um transeunte ficou ferido, de acordo com um comunicado da polícia.

O incidente ocorreu por volta das 19h15, hora local e está a ser investigado.