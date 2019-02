Surto de febre equina no Reino Unido

Tamanho do texto

A totalidade das corridas de cavalos no Reino Unido foi interrompida por tempo indeterminado, na sequência de um surto de febre equina.

A doença foi identificada em três animais que tinham sido vacinados o que, para as autoridades competentes, "representa um motivo de preocupação significativa acerca da [sua] possível propagação".

Os três animais serão todos provenientes do mesmo estábulo, mas as autoridades sanitárias estão a investigar com que outros cavalos terão estado em contacto e poderão emitir nomeadamente ordens de quarentena.

O surto põe em risco a realização do Festival de Cheltenham, no centro de Inglaterra, um dos grandes eventos de equitação do país.

Até ao momento, não há conhecimento de consequências da febre equina para os humanos.