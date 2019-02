Três dias de luto no Rio de Janeiro, pelas vítimas do incêndio no Centro de Treinos do Flamengo. Em Itália, já começou a demolição da ponte Morandi, em Génova e multiplicam-se as homenagens e os gestos simbólicos depois da morte de Emiliano Sala. Estes são alguns dos destaques desta edição de Euronews Noite, com apresentação de Patrícia Tavares.