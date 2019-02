Ivanka Trump serve de inspiração a obra de arte

A filha do presidente norte-americano serve de mote a uma exposição que abriu esta semana numa galeria em Washington.

A obra intitula-se "Ivanka a aspirar" (título em português) e encoraja o público a lançar migalhas para uma carpete que é depois aspirada pela sósia da filha de Donald Trump.

Quebrar as barreiras entre o artista e o público é o objetivo deste projeto.

"Queremos apresentar arte que ultrapasse as barreiras entre o artista e a audiência e penso que um projeto como este é excitante porque envolve o público", afirma Kristi Mailman, diretiar executiva da organização cultural, Cultural DC.

Entre elementos do público, as opiniões variam.

"Acho muito interessante e divertido. É claro que existe um lado de paródia ou satírico que representa o atual estado da Casa Branca. Parece que a filha do presidente entra por lá adentro e, digamos, varre as migalhas que ficam da confusão criada pelo pai. Por isso, acho que também é muito simbólico", afirma Robert Clark, participante na exposição.

Para este residente de Washington, o mais interessante é observar a reação das pessoas.

"É um bocado estranho. Não sabia bem o que esperar. É surreal e como se trata de algo interativo, no qual também participamos, isso requer mais coragem do que aquela que tenho. Ela parece simpática e lançar migalhas para o chão não me faz querer participar. Mas é interessante observar as pessoas a assistirem a isto", diz Patrick King, residente na cidade.

Ivanka Trump e dois dos seus irmãos já reagiram afirmando que se trata de uma tentativa sexista para humilhar a filha do presidente.

A obra está patente ao público até dia 17 de fevereiro.