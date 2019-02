Minuto de silêncio em homenagem a Emiliano Sala

Os clubes de futebol Cardiff City e Southampton respeitaram, no início do jogo deste sábado, um minuto de silêncio em homenagem ao jogador argentino Emiliano Sala, falecido num acidente de avião no Canal da Mancha.

Durante o aquecimento prévio ao encontro, os jogadores do Cardiff exibiram t-shirts com a foto de Sala. Todos os clubes da Liga Inglesa decidiram usar, nas partidas desta semana, uma braçadeira negra de luto pelo jogador argentino.

Dezoito dias depois do desaparecimento de Sala, a família do futebolista disse esta sexta-feira "começar" finalmente o luto, um dia depois da identificação oficial do corpo, recuperado no passado dia 3 dos destroços do avião, no fundo do Canal da Mancha.