"El Chapo" considerado culpado

Culpado dos dez crimes de que é acusado, entre eles tráfico de droga e vários homicídios. É o veredicto do júri do tribunal de Brooklyn, em Nova Iorque, presente no julgamento do traficante de droga Joaquín Guzman, conhecido por "El Chapo"

A decisão foi conhecida esta terça-feira. A sentença só será lida em junho mas tudo indica que o narcotraficante vai ser condenado a prisão perpétua.

"El Chapo" tem 61 anos. Foi um dos traficantes mais conhecidos e poderosos do mundo e líder de uma rede criminosa considerada o maior fornecedor de estupefacientes para território norte-americano

Fugiu duas vezes de cadeias mexicanas de alta segurança. Foi capturado em janeiro de 2016 e extraditado para os Estados Unidos.