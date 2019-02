Euronews Noite 12-02-2019

Tamanho do texto

O julgamento que arrancou em Espanha é o tema destaque desta edição do Euronews Noite. Doze líderes independentistas catalães começaram a ser julgados em Madrid, esta terça-feira, acusados de rebelião e sedição. As reações ao julgamento não tardaram a chegar de Bruxelas, tanto dentro do parlamento europeu, como fora, nas ruas.

Também nesta edição, Michel Santos, enviado especial à Etiópia, entrevistou a Comissária da União Africana para a Economia rural e Agricultura, a qual admitiu que a agricultura está a ser pensada, entre os líderes africanos, como uma solução para a fome e a pobreza no continente.