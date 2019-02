Arábia Saudita e Panamá em "lista negra" por causa de "dinheiro sujo"

O Panamá junta-se à Arábia Saudita numa "lista negra" de 23 territórios que inclui ainda o Afeganistão, Irão, Coreia do Norte ou Tunísia, entre outros. A Comissão Europeia vai incluir Riade na embaraçosa lista de nações que pecam por controlos frágeis no combate ao financiamento do terrorismo, ao "dinheiro sujo" e lavagem de dinheiro.

A decisão está longe de gerar consenso e esbarra na resistência de França, Alemanha e Reino Unido, de acordo com o Financial Times. Ao que tudo indica não veem com bons olhos uma posição mais dura da Europa em comparação com outras autoridades mundiais.