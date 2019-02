Tamanho do texto

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Holanda, Stef Blok, publicou uma foto no Twitter sobre os preparativos para o Brexit.

Não seria nada de especial, não fora a imagem revelar, a seu lado, uma espécie de mascote para o Brexit, azul e peluda, com uma tshirt branca.

Stef Blok convida, assim, as empresas a procurarem mais informações no website do governo.