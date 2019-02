Tiroteio em Aurora mata 5 pessoas

Tamanho do texto

A tragédia abateu-se sobre Aurora, cidade do Estado do Illinois nos arredores de Chicago.

Cinco pessoas morreram e seis agentes da polícia ficaram feridos, vítimas de disparos de um atirador num complexo industrial. O autor, um homem de 45 anos foi abatido durante uma troca de tiros que demorou cerca de duas horas.

"É uma vergonha que tiroteios como este comecem a tornar-se numa coisa comum no nosso país. Como sociedade não podemos deixar que estes atos horrendos se tornem numa coisa banal", declarou o presidente da Câmara de Aurora, Richard Irvin.

O suspeito foi identificado como sendo Gary Martin, empregado de uma empresa local com cadastro, prestes a ser despedido. De acordo com uma testemunha, o homem terá utilizado uma pistola com mira de laser.

As vítimas eram todas colegas de trabalho do agressor.