Tiroteio em "bowling" faz "várias vítimas" perto de Los Angeles

A informação foi avançada no Twitter pela polícia de Torrance, cidade costeira 30 quilómetros a sudeste de Los Angeles. No comunicado, as autoridades precisam que "há relatos de tiros e várias vítimas por terra" na Gable House Bowl de Torrance e que "uma investigação está em curso". A polícia apela também à população para se "manter afastada da área".