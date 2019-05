Tiroteio na Universidade de Carolina do Norte faz dois mortos

Um tiroteio na Universidade de Carolina do Norte, na cidade de Charlotte, nos EUA, fez duas vítimas mortais e deixou quatro pessoas feridas.

A polícia pouco sabe sobre as motivações do ataque. Recebeu o alerta de que havia alguém armado dentro do campus e decidiu evacuar o espaço.

O suspeito foi identificado como Trystan Terrell, um jovem de 22 anos. A polícia acredita que terá agido sozinho.

Vídeo publicado por uma estudante da universidade enquanto os alunos eram retirados dos edifícios:

Uma das estudantes, testumunhas do que aconteceu, contou que viveu momentos de confusão.

_ "Ouvi gritos. Estava com medo pela minha vida. Não sei se ele (o atirador) estava na biblioteca, mas estávamos todos em pânico. Eu estava a ligar para o meu pai e os policias do campus vieram e disseram: 'Ponha as mãos no chão "e eu nem tinha certeza se era a polícia ou o atirador"_, contou Gabby, a estudante.