Sondagem: PS com nove lugares no Parlamento Europeu

Portugal não deverá contribuir para a tendência de fragmentação do Parlamento Europeu que vai poderá das eleições em maio.

Os chamados partidos do sistema deverão recolher a maioria dos votos e as novas formações não conquistariam lugares, de acordo com a sondagem do Parlamento Europeu com base nos dados da Kantic Public.

Os 21 eurodeputados portugueses para o período 2019-2024 deverão sentar-se praticamente nas mesmas bancadas que no mandato atual.

As projeções apontam o Partido Socialista como o vencedor, com nove lugares, mais 1 do que agora.

O segundo mais votado é o PSD, conquistando seis lugares, seguido da a CDU com 3.

O CDS devera ter dois eurodeputados e o Bloco de Esquerda um lugar.

O PAN e o Aliança não elegeriam eurodeputados se as eleições fossem hoje.

A presença portuguesa integra-se, sobretudo, nos grupos do centro-esquerda e do centro direita, que as projeções apresentam como dois dos maiores perdedores no conjunto do hemiciclo, que passará a ter 705 em vez de 751 eurodeputados.

Mas a campanha ainda está a começar e face à quantidade de novos movimentos que se estão a mobilizar em Portugal, poderá haver surpresas no dia 26 de maio.