Nadal inaugura academia de ténis no México

O tenista espanhol e número dois do 'ranking' mundial, Rafael Nadal, inaugurou esta segunda-feira uma academia de ténis numa estância exclusiva situada em Cancún no México.

A nova academia é uma extensão da academia Rafa Nadal situada na ilha de Maiorca de onde o tenista é originário.

O novo centro conta com oito courts de ténis para além de um ginásio entre outras instalações desportivas.

Numa primeira fase, a academia irá servir apenas os clientes do complexo turístico e habitantes locais. Segundo Nadal, o objetivo de médio e longo prazo é contribuir para o desenvolvimento do ténis no México.

De recordar que na próxima semana irá participar no Open de ténis do México.