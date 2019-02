O início da cimeira sobre os abusos sexuais de menores no seio da Igreja Católica coincide com o lançamento de um livro que promete ser bombástico para o Vaticano. Veja ainda as acusações da Amnistia Internacional contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela e o filme que está a gerar uma maré de críticas no Brasil, nesta edição de Euronews Noite. Apresentação de Ricardo Figueira.