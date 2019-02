Breakdance desporto olímpico em 2024?

O breakdance poderá estrear-se como desporto olímpico nos Jogos de Paris, em 2024.

Os organizadores dos Jogos propuseram ao Comité Olímpico Internacional a inclusão desta modalidade e a continuidade do Surf, Skate e Escalada que se estreiam em Tóquio, no próximo ano.

Escolhas explicadas pelo Presidente do Comité Organizador Paris - 2024, Tony Estanguet.

"Para se conectar com este tempo, tem que se conversar com os jovens, tem que oferecer mais desportos urbanos, mais voltados para a natureza, para tirar o desporto dos estádios. A nossa ambição é termos Jogos diferentes, Jogos espetaculares. São Jogos que fazem a ligação com o desporto, a arte, a cultura, e por todos estes critérios, escolhemos as nossas quatro modalidades."

Pelo caminho ficou o squash, o bilhar e o xadrez.

A proposta do Comité francês vai agora ser avaliada pelo Comité Olímpico Internacional que tomará uma decisão até ao final do próximo ano.

Os Jogos de Paris vão realizar-se entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024.