PPE debate em março eventual expulsão do Fidesz

Aumenta o risco do partido Fidesz ser expulso do grupo político do centro-direita no Parlamento Europeu.

O Partido Popular Europeu (PPE) vai debater, a 20 de março, se este partido liderado pelo primeiro-ministro da Hungria, ainda respeita a ideologia do grupo, face ao discurso populista e eurocético de Viktor Orbán.

Duas fontes do EPP disseram ao jornal britânico "Guardian" que o tema será discutido, apesar de nenhum procedimento disciplinar oficial ter sido lançado.

O primeiro-ministro húngaro enfrenta críticas crescentes dos aliados de centro-direita depois do seu governo ter lançado uma agressiva campanha de cartazes anti-União Europai visando o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que também pertence ao PPE.