"Breves de Bruxelas": Pena de morte, Kovesi, Orbán, poluição

Os europeus ainda correm o risco de serem executados se se virem presos mas malhas do sistema judicial num país como pena capital, tal como os EUA.

O empresário espanhol Joaquín Martínez passou três anos no corredor da morte, numa prisão do estado da Flórida, devido a um erro judicial, e que deu o seu testemunho no 7º Congresso Mundial contra a Pena de Morte, quarta-feira, em Bruxelas.

