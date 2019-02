Coletes amarelos "custaram" 5 mil milhões

Tamanho do texto

O Instituto francês de estatística, INSEE, fez as contas ao impacto do movimento dos coletes amarelos. A economia francesa abrandou em 2018. Cresceu 1,5% - menos 0,8 pontos percentuais que no ano anterior. 0,2 pontos são atríbuídos à contestação nas ruas.

São cerca de 5 mil milhões de euros em dois meses - um valor que, nas palavras do ministro francês das Finanças, representa "um custo enorme".

No auge da adesão ao movimento dos coletes amarelos, em Dezembro, os protestos obrigaram comerciantes e algumas empresas a fechar temporariamente as portas.

A avaliação do impacto é divulgada numa altura em que Macron recupera nas sondagens. O Presidente francês voltou aos níveis de aprovação que tinha antes do inicio das manifestações, em novembro passado.