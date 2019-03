Motley Crue regressam aos ecrãs pela Netflix

Tamanho do texto

O rock dos anos oitenta está volta! E quem melhor para representar os excessos da época do que os norte-americanos Motley Crue.

Sexo, drogas e muito rock'n'roll, é o que oferece o filme a estrear este mês na plataforma Netflix.

O filme homónimo baseia-se na autobiografia do grupo intitulada "The Dirt".

"É uma imagem daquela época e das nossas origens... este jovem, e aquilo que cresceu a ouvir, que era punk rock, blam rock britânico e heavy metal americano, quando se junta tudo isso no final dos anos setenta, os Motley Crue são formados no início dos anos oitenta", afirma Nikki Sixx, fundador e membro do grupo.

A história envolve quatro adolescentes californianos no início dos anos oitenta e o percurso no mundo da música e dos excessos do rock'n'roll.