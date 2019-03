Tamanho do texto

Desde o início do ano já morreram mais de 50 pessoas em consequência de cheias no Afeganistão. Os números são do departamento das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, que acrescenta que só este fim de semana morreram pelo menos dez pessoas, oito das quais na região de Kandahar, e dez estão desaparecidas.

As autoridades não têm mãos a medir e a mais recente tromba de água danificou perto de meio milhar de casas e obrigou ao resgate de 1200 pessoas