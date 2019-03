"Estado da União": Bernard-Henri Lévy, Brexit e o futuro Parlamento Europeu

Tamanho do texto

Esta semana no "Estado da União" falámos sobre o futuro da Europa com o filósofo francês Bernard-Henri Lévy que considera que a "casa Europa está a arder".

Tentámos também perceber como será a nova composição do Parlamento Europeu após as eleições de maio. Um exercício difícil já que, primeiro, é preciso saber como termina o processo da saída do Reino Unido da União Europeia.

No "Estado da União", programa que passa em revista a atualidade europeia da semana, destacamos ainda alguns números.

1.591 - foi o número de palavras que o presidente francês Emmanuel Macron usou para aproximar os europeus e afastá-los do populismo. A carta aberta publicada nos 28 Estados-membros foi o tiro de partida antes das eleições europeias de maio. Entre outras coisas, Macron pede a criação de uma agência de proteção contra ataques cibernéticos.

13 - Partidos que integram o Partido Popular Europeu pediram a suspensão ou exclusão dos húngaros do Fidesz. A votação dos membros vai acontecer dia 20 e segue-se depois de meses de tensão entre o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e alguns dos colegas da União Europeia. A retórica recente de Orbán tem tido por alvos a cúpula do PPE - o principal bloco conservador do Parlamento Europeu.

2.300 M€ - A Uber aceitou pagar à justiça holandesa cerca de dois milhões e 300 mil euros depois de ter sido descoberto que ofereceu serviços de táxi sem licença, na Holanda, em 2014 e 2015. O acordo sobre o serviço "UberPop" - no qual pessoas sem licença de táxi transportavam passageiros nos carros particulares e usam o software da Uber para encontrar clientes e fazer pagamentos - inclui o pagamento de uma multa e a devolução das receitas do serviço na Holanda nesses dois anos.

