As exportações chinesas sofreram a maior queda em três anos, o que evidencia o impacto da desaceleração global e das disputas comerciais com os Estados Unidos. Em fevereiro, as exportações caíram quase 21% em relação ao ano anterior.

As importações também desceram 5,2% em fevereiro em relação ao ano passado.

No total, o comércio externo chinês recuou 9,4% no mês passado, face ao período homólogo do ano anterior.

Estes dados vieram aumentar os receios sobre o crescimento da economia global.