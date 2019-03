Dumbo de Tim Burton

Tamanho do texto

O remake de um dos grandes clássicos de animação da Disney. Dumbo estreou em 1941. Agora está de volta, em imagem real, e com o universo de Tim Burton.

Na estreia, esta segunda-feira, em Los Angeles, o realizador destacou o toque contemporâneo que assume em todos os trabalhos

“Penso que podemos sempre registar as coisas que acontecem nos nossos dias. Essa é a beleza de qualquer arte: podemos colocar a nossa própria interpretação. A nossa própria interpretação do que é contemporâneo, do que está a acontecer agora. E é assim que deve ser”.

Na apresentação do filme estiveram presentes convidados especiais e os principais atores do filme: Michael Keaton, Danny DeVito, Colin Farrell e Eva Green.

A participação dos Arcade Fire é outro dos destaques de Dumbo. A banda canadiana fez uma versão do tema do filme original, "Baby Mine".

Dumbo estreia em Portugal no dia 28 de março.