Paris acorda com marcas da violência dos coletes amarelos

Tamanho do texto

A romântica Paris... com sinais de violência e destruição. Uma manhã com as marcas da violência em que os protestos dos coletes amarelos degeneraram. Foi o XVIII ato. Lojas, algumas de luxo foram vandalizadas, incêndios e confrontos.

Há quem tenha dificuldade em associar as reivindicações do movimento com a violência e destruição.

"É escandaloso, é vergonhoso. Eu sei que há um movimento social, ok... mas eu apenas vejo violência e para mim isso não é um movimento social", diz um parisiense. Outro explica que "as pessoas falam geralmente da cidade das luzes, a capital da moda mas tudo o que podemos ver é destruição, lixo, protestos e quiosques incendiados... é uma imagem absolutamente terrível."

O governo francês voltou a prometer punições severas para todos os aqueles forem apanhados nos tumultos.

De acordo com dados oficiais uma centena de pessoas foram detidas durante os protestos de sábado.

Dentro de uma semana, Paris e outras cidades francesas deverão continuar a ser palco de um movimento que está a perturbar o governo de Emmanuel Macron.