Minsk, a capital dos Jogos Europeus

O entusiasmo cresce em Minsk, a capital da Bielorrússia, à medida que a cidade se prepara para receber os Jogos Europeus este verão. Um espetáculo desportivo no qual vão participar quatro mil atletas e para o qual são esperadas milhares de pessoas. Os Jogos Europeus decorrem em Minsk, de 21 a 30 de junho.

ESTÁDIO DINAMO

O histórico Estádio Dinamo, inaugurado na década de 1930, será o palco principal do evento. Foi alvo de grandes obras de renovação antes de acolher os eventos de atletismo e as cerimónias de abertura e encerramento.

George Katulin, diretor executivo da Comissão Organizadora dos Jogos Europeus de Minsk (MEGOC) diz que "este não é apenas o coração do estádio, mas o coração dos Jogos. Está novo em folha, após a reconstrução. É um lugar histórico para todos os cidadãos da cidade e agora está completamente diferente, principalmente no interior".

Numa visita guiada, apresenta-nos as principais alterações ao antigo edifício. "Do lado de fora, temos a fachada histórica, porque é nossa herança histórica e arquitetónica. Mas por dentro, temos muitas instalações adequadas aos Jogos, começando pelo equipamento desportivo e terminando com o centro de imprensa e o sistema de iluminação", conta.

O estádio do Dinamo conhece bem o que são grandes espetáculos desportivos. Foi palco para o futebol nos Jogos Olímpicos de Verão, em 1980, organizados por Moscovo.

"Tivemos uma grande procura, até agora, dos bilhetes para a cerimónia de abertura e encerramento e também para a competição. Esperamos ter os quatro mil melhores atletas da Europa aqui. É claro que mais de 8 mil voluntários nos vão ajudar a organizar este evento e muitos turistas", revela o organizador.

UMA VOLTA PELA CIDADE

Numa visita à cidade, encontramo-nos com Darya Domracheva . A ex-biatleta conquistou seis medalhas olímpicas, quatro delas de ouro, e continua a preferir as duas rodas para desfrutar de Minsk.

Conta-nos como é fácil percorrer toda a cidade de bicicleta, através das várias ciclovias existentes.

"Para mim é um prazer e às vezes de bicicleta conseguimos chegar a alguns lugares mais rápido do que de carro", afirma.

E é seguindo uma das ciclovias que chegamos ao antigo centro histórico de Minsk. Foi reconstruído após ter sido gravemente danificado durante a Segunda Guerra Mundial. É um lugar que Darya, uma das embaixadoras dos Jogos Europeus, gosta de frequentar, particularmente durante os meses de verão.

"Toda esta zona ganha muita vida no verão, cheia de jovens... Bons festivais de música. Acho que em quase todos os fins-de-semana há música ao vivo. Com música jazz, música clássica. Tem um ambiente muito especial e é muito agradável passar aqui noites quentes de verão", revela Darya.

Para apreciarmos a magnitude desta cidade, precisamos de subir a um restaurante panorâmico. É um dos locais preferidos de Darya, para fazer uma pausa e pensar.

"É uma vista muito bonita e, a partir deste ponto, conseguimos ver quase toda a cidade. Estamos exatamente no centro da cidade e do que mais gosto é Minsk ter muitos parques bonitos. E enquanto mãe de uma menina, para mim é uma grande vantagem ter ar fresco no centro da cidade", revela.

CULTURA

Minsk tem uma cena artística pungente. No coração da cidade, o imponente Teatro Bolshoi da Bielorrússia . Maria Vasilevich, atual Miss Bielorrússia e Miss Mundo Europa, é outra das embaixadoras dos Jogos Europeus e gosta de vir aqui ao balé.

"É o meu lugar favorito, gosto de passar o meu tempo livre aqui. É um lugar que me inspira. Em Minsk, podemos encontrar muitos teatros diferentes, cinemas, museus. Temos muitos espaços artísticos. É muito comum, especialmente entre os jovens, assistir a várias performances e também criá-las. E acho que também vai encontrar algo interessante para descobrir", conta Maria

Para além do teatro e da música, quem vai a Minsk para os Jogos Europeus terá também muitos bares e restaurantes por onde escolher.

Entramos num local onde a cozinha tradicional da Bielorrússia é interpretada com toques de modernidade. Para a mesa onde nos sentamos vem um peixe Lúcio envolto em crosta de pão e batata recheada com carne de porco.

Maria explica-nos que "ao visitar a capital, Minsk, consegue encontrar diferentes tipos de comida. Pode encontrar alguns peixes, comida chinesa, diferentes cozinhas europeias e, claro, os nossos pratos bielorrussos tradicionais. Agora temos muitos restaurantes. Vamos experimentar tudo.