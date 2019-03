Pentágono disponibiliza mil milhões para o muro

O Pentágono autorizou a transferência de mil milhões de dólares para a construção da primeira parte do muro na fronteira com o México.

Esta é a primeira parcela do financiamento obtido pela Administração Trump, ao abrigo da emergência nacional que o presidente declarou no mês passado, de forma a ultrapassar as objeções do Congresso.

Com este apoio do Departamento de Defesa norte-americano, deve ser possível construir 92 quilómetros da barreira com 5,5 metros de altura, fazer uma estrada paralela e colocar iluminação na linha de fonteira.

O comandante do Corpo de Engenheiros do Exército já recebeu ordens para começar a projetar e executar as obras, que serão feitas entre as secções fronteiriças de Yuma e El Paso.