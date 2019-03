Alemanha regista a mais baixa taxa de desemprego

A taxa de desemprego da Alemanha voltou a baixar e bateu um novo recorde em março, enquanto as vendas a retalho subiram no mês de fevereiro. Os números fizeram aumentar as expectativas de que o consumo privado vai promover o crescimento da maior economia da Europa neste ano.

.À medida que as exportações enfrentam uma desaceleração global, guerras comerciais e incertezas relacionadas com a saída do Reino Unido da União Europeia, espera-se que a procura interna seja o único impulsionador do crescimento da Alemanha este ano.

O Ministério do Trabalho alemão revelou que o desemprego caiu de 5,0% para 4,9% em março, atingindo o nível mais baixo desde a reunificação alemã em 1990.