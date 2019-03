Barcelona: Separatistas contra comício do Vox

Tamanho do texto

Um comício do partido de extrema-direita, VOX, em Barcelona, espoletou a ira dos separatistas catalães dos comit´es para a defesa da república.

Perante centenas de apoiantes, na Praça de Espanha, o líder do Vox, Santiago Abascal, manifestou a convicção de que o partido terá representação em todas as regiões espanholas, após as legislativas de 28 de abril.

Os separatistas decidiram estragar a concentração do Vox e, como forma de protesto, destruiram e queimaram contentores de lixo e mobiliário urbano, tendo-se envolvido em confrontos com a polícia. Cinco pessoas ficaram feridas; três foram detidas.